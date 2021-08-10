Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen terör saldırılarını kınadı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mali’nin Gao Bölgesinde 8 Ağustos 2021 tarihinde sivilleri hedef alan terör saldırıları sonucu 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz."

Mali'de Ansongo bölgesindeki Ouatagouna ilçesinde bulunan 4 köy, silahlı terörist gruplar tarafından saldıya uğramış, onlarca kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.