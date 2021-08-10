Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 08:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi.
3 terörist etkisiz hale getirildi
Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle yürütülen operasyonda 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG İçişleri Bakanlığı
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