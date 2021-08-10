Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 08:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uşak’ta otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 33 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
K.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Ankara-Uşak kara yolu Göğem kavşağı yakınlarında yaklaşık 90 metre şarampolde ilerledikten sonra devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ankara - Uşak kara yolu Göğem köyü kavşağı yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı. Kaza bölgesindeki detayları @trthaber muhabiri Özkan Yavaş aktardı. pic.twitter.com/myuRD76M2T— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 10, 2021
Yaralanan 32 yolcu ile sürücü, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otobüsün Ağrı'dan İzmir'e gittiği, hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Ulaşım
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