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Gündem
TRT Haber 01.09.2024 19:18

Türkiye'den "Famagusta" dizisine tepki: GKRY'nin kara propagandasına hizmet etmektedir

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir" denildi.

Türkiye'den "Famagusta" dizisine tepki: GKRY'nin kara propagandasına hizmet etmektedir

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Famagusta" adlı dizinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet ettiği vurgulandı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

 


 

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
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