Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son 24 saate ilişkin koronavirüs rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte bin 492 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 24 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sbayısı 191 bin 657'e, can kaybı5 bin 25'e, taburcu edilen hasta sayısı ise 164 bin 234'e yükseldi.

Bugün 53 bin 486 test yapıldı. Bu kapsamda bin 492 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, bin 386 hasta ise iyileşerek taburcu edildi. Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, toplam vaka sayısı 191 bin 657, toplam vefat sayısı 55 bin 25, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı 164 bin 234 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.