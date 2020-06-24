Hergün kahvaltı masalarında yediğimiz peynirler ne kadar güvenli. Uzmanlar peynir tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü sahtekarlar peynire de hile katıyor. İçine süt yerine süt tozu, margarin ve nişasta koyularak sütsüz şekilde üretilebiliyor. Ancak tüketicinin bunu bakarak ve tadarak anlaması mümkün değil. Hileli ürünlere karşı etikete ve fiyata dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ege Ü. Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Harun Uysal, "Çünkü bu hilebaz firmalar tadını o kadar güzel benzetiyorlar ki. Aroma katarak, renk maddeleri katarak bunları tulum peyniri rengine ve aromasına da çevirebiliyorlar." dedi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında süt ve süt ürünlerinin incelemesi yapılıyor. Buradaki uzman ekip şüpheli gıdaların içeriğini ortaya çıkarmak için kapsamlı analizler gerçekleştiriyor.

En fazla hile, tulum peynirinde yapılıyor.

Uysal, "Bir tulum peynirinin maliyeti bugün 30 lira civarında. Market karlarını da düşündüğümüzde 40 liranın altında normal bir tulum peynirinin satılmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, markalı ve ambalajlı ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

Haber: Elif Yıldırım Korkmaz

Kamera: Serhat Alabuğa