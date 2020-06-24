Evrensel Gazetesi'nde 5 Mayıs'ta "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı bir yazı yayımlandı.

Yazının görselinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in fotoğraflarını yan yana kullanıldı.

Ragıp Zarakolu imzalı yazı, darbe tehdidi ve idam iması içerdiği gerekçesiyle büyük tepki çekti.

Basın İlan Kurumu da "Basın Ahlak Esasları" çerçevesinde resen inceleme başlattı. O inceleme sonuçlandı.

Evrensel Gazetesi'nin, "bunlar yazarın görüşleri, gazete sorumlu tutulmamalı" savunması geçerli bulunmadı.

"İfade özgürlüğü aşıldı"

Kararda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Menderes arasında benzerlikler kurulduğuna dikkat çekildi.

Cumhuriyetin insan haklarına dayalı, demokratik ve hukuk devleti niteliğinin günümüzde de ortadan kalkabileceğinin kastedildiği, diğer bir ifadeyle darbe imasında bulunulduğuna hükmedildi.

Ayrıca Evrensel gazetesinin basının haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı vurgulandı.

Basın İlan Kurumu, bu ihlal nedeniyle, Evrensel Gazetesi'nin resmi ilan ve reklamlarının 45 gün süre ile kesilmesine karar verdi.