SARB-83 uçak bombası testi başarıyla geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini açıklayarak videosunu paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.
SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!— Mustafa Varank (@varank) June 24, 2020
Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.
HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün.#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/Hw548HgDHU
SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:
"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."
Terörle mücadelede avantaj sağlayacak
Ön delici harp başlığı özelliği taşıyan uçak bombası terörle mücadelede büyük avantaj sağlayacak.
SARB-83; 1 virgül 8 metrelik betonu delerek imha etme kapasitesiyle öne çıkıyor.
Mağaralar, uçak pistleri, hangarlar, sığınaklar gibi öncelikli hedeflere yönelik kullanılabilecek.
HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün.
SARB-83, F4 ve F16 uçaklarında kullanılabilecek.