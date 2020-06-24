Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.

SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!



Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.



HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün.#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/Hw548HgDHU — Mustafa Varank (@varank) June 24, 2020

SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."

Terörle mücadelede avantaj sağlayacak

Ön delici harp başlığı özelliği taşıyan uçak bombası terörle mücadelede büyük avantaj sağlayacak.

SARB-83; 1 virgül 8 metrelik betonu delerek imha etme kapasitesiyle öne çıkıyor.

Mağaralar, uçak pistleri, hangarlar, sığınaklar gibi öncelikli hedeflere yönelik kullanılabilecek.

HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün.

SARB-83, F4 ve F16 uçaklarında kullanılabilecek.