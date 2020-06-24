Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında görevini ifa etmekteyken yapılan saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 23 Haziran'da şehit olan onbaşı Recep Durak'ın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.