MHP Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla kurultay takvimi başladı. Buna göre MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay, 14 Mart 2021'de yapılacak.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Başkanlık Divanı’nda il ilçe kurultaylarının başlatılması için talimat verdi.

Kongreler ağustos ayında başlayacak, kasım ayında tamamlanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle kongrelerin yapılacağı yer ve katılımcılar salgının seyrine göre şekillenecek.

Her il ve ilçe kongresinden, belirlenen Başkanlık Divanı, MYK üyeleri ve milletvekilleri sorumlu olacak.

Kongreler, parti yöneticilerinin gözetiminde gerçekleştirilecek.