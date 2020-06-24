Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kaplan Operasyonu, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik de bölgede yürüttüğü yoğun arama tarama faaliyetleri ile teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara girerek mühimmatları imha ediyor.

[Fotoğraf: MSB]

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından arama faaliyetleriyle ilgili video paylaştı.

Kahraman Komandolarımız #PençeKaplan Operasyonu’nda, sığınaklara gizlenmiş şekilde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat, EYP düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanı ele geçirerek imha etti.https://t.co/1GIqdx34hy#MSB #TSK pic.twitter.com/mGygbAdYVL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2020

Pençe Kaplan Operasyonu’nda, sığınaklara gizlenmiş şekilde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat, EYP düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanı ele geçirerek imha edildi.