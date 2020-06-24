Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) bağlamında iki ülkedeki son durum, turizm konusunda normalleşme ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.