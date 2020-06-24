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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) bağlamında iki ülkedeki son durum, turizm konusunda normalleşme ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.
Etiketler: bakan çavuşoğlu İspanya koronavirüs Arancha Gonzalez LayaSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:14
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