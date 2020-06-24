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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu, Covid-19 ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci sonrasında atılan adımlar görüşülecek.
Vaka sayıları ve hastaların durumun un ele alınacağı toplantıda, Kovid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak, veriler doğrultusunda normalleşme süreci görüşülecek.
Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Etiketler: covid-19 salgın pandemi koronavirüs Fahrettin KocaSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 17:31
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