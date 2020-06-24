AK Parti, baro düzenlemesi ile ilgili olarak muhalefetin kapısını çaldı. İlk adres CHP oldu. AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekilleri ile görüştü.

Baroların yönetim yapısı için öngörülen yenilikler masaya yatırıldı. Çoklu baro sistemi, en çok üzerinde durulan konu oldu.

CHP; İstanbul, Ankara ve İzmir'de birden fazla baro kurulması düşüncesine itirazlarını iletti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Gel bu sevdadan vazgeç. Baro başkanlarımızın tepkileri doğrultusunda bir teklif gelirse bu çerçevede bakış açımız baro başkanlarının yanında olacaktır." dedi.

AK Parti'li kurmaylar daha sonra HDP ve İyi Parti'yi ziyaret etti. Meclis'teki virüs önlemleri nedeniyle ziyaretler basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüşme trafiğine ilişkin açıklama Cahit Özkan'dan geldi. Özkan, "Kendi çalışmamızı ilettik. Teklif ve değerlendirmelerini not aldık. Önümüzdeki birkaç gün çalışmalarını hazırlayacak ve bize ulaştıracaklar." ifadelerini kullandı. Özkan, AK Parti ile MHP'nin üzerinde çalıştığı teklifin içeriğine dair detay vermedi.

Muhalefetin de önerileri doğrultusunda düzenlemenin olgunlaştırılacağını ve Meclis Başkanlığına sunulacağını belirtti.