Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Covid-19'la mücadele ile ilgili "Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz." diyen Bakan Koca, maske kullanmamanın kişisel hukukun ihlali olduğunu belirtti.

"Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır"

Bakan Koca, Covid-19 virüsünün yayılma hızında azalma olmadığını belirterek, virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt olmadığını söyledi.

Koca, "Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar, virüse karşı halen risk grubundadır." ifadelerini kullandı.

YKS adaylarının ailelerine sınav merkezinin uzağında bekleyin uyarısı

YKS ile ilgili Bakan Koca, "Yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Ailelerin sınav merkezinin uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz." dedi.

Koca, "Sınavın, ne getireceği meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından karar verilmesi doğru görünmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Tüm hayatın yeniden sağlık kazanmasının, eski temposuna yaklaşmasının vaka sayılarının kontrol altında tutulmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Koronavirüs vaka sayıları

Bakan Koca son 24 saate ilişkin koronavirüs rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte bin 492 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 24 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sbayısı 191 bin 657'e, can kaybı5 bin 25'e, taburcu edilen hasta sayısı ise 164 bin 234'e yükseldi.

Bugün 53 bin 486 test yapıldı. Bu kapsamda bin 492 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, bin 386 hasta ise iyileşerek taburcu edildi. Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, toplam vaka sayısı 191 bin 657, toplam vefat sayısı 55 bin 25, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı 164 bin 234 oldu.

"İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz"

Covid-19 vakalarındaki artış ile ilgili Koca, "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz." dedi.

Koca, "Eskiye göre hastane yükümüz daha az. Yoğun bakıma giren, entübe olan, entübe hastanın vefat etme oranı giderek düşüyor." ifadelerini kullandı.

"Vefat edenlerin yaş ortalamasının yükseldiğini görüyoruz"

"Covid-19 nedeniyle vefat edenlerin yaş ortalamasının yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs'tan önce ortalama vefat yaşı 71 iken 74'e kadar çıktı." diyen Bakan Koca, "Gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemeliler. Riskli olan büyüklerimize ve kronik hastalığı olanlara bulaştırma potansiyeli taşıyorlar." şeklinde konuştu.

Koca, "Şu an taranan kişi sayısı 118 bin oldu. Bunun içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8, son derece düşük." ifadesini kullandı.