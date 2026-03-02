Duman 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.03.2026 12:25

“Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddiaları yalanladı.

“Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) NSosyal hesabından, “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddiaları yalanladı.

Açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddialar gerçek değildir.

Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.

Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

“Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” iddialarına yalanlama

ETİKETLER
Son Dakika İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Medya Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Doğal gaz hortumunu kesen sanığa 132 yıl hapis istemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
GKRY'de İHA saldırısına uğrayan İngiliz üssüne yakın yerlerdeki okullar tatil edildi
12:35
6 ilde yoğun kar: 89 yol ulaşıma kapandı
12:35
ABD'nin İran'a saldırılarında kullandığı B-2 hayalet bombardıman uçakları yeniden gündemde
12:29
Ahmet Burak Dağlıoğlu: Sürdürülebilir iklime uygun yatırımları çekmek istiyoruz
12:22
Pentagon'da "İran ile çatışmanın kontrolden çıkabileceğine yönelik derinleşen endişelerin olduğu" iddiası
12:37
Trakya ve Güney Marmara için 7/24 deprem izleme ağı kuruluyor
2. Abdülhamid'in el izlerini taşıyan 'Yıldız Hamidiye Camii'
2. Abdülhamid'in el izlerini taşıyan 'Yıldız Hamidiye Camii'
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ