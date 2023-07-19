Türkiye ve BAE arasında 13 anlaşma imzalandı

İki devlet arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası Yatırımcılar Konseyi Arasında Mutabakatı,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Abu Dabi Yatırım Ofisi Arasında Mutabakat Zaptı,
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı Arasında Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Deklarasyon,
Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası,
Enerji ve Tabii Kaynaklara İlişkin Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma,
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı,
Türkiye Cumhuriyeti’ni Temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşmaya Dair Andlaşma,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşmaya Dair Andlaşma,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Suçluların İadesine Dair Andlaşma,
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı Arasında Dijital Dönüşüm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı,
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı Arasında Ticari Amaçlarla Müşterek Fırlatma Aracı Kabiliyetleri Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı.