Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.07.2023 16:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de resmi törenle karşılandı

Erdoğan ve Al Nahyan'ın, El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de resmi törenle karşılandı

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Nahyan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de resmi törenle karşılandı

Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Erdoğan'a Devlet Nişanı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tören ve görüşmelerin ardından Devlet Nişanı tevdi edildi.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

ETİKETLER
BAE Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Türkiye Katar'a hangi yatırımları yapacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:30
İngiltere'den tahıl koridoru için 'Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan' umudu
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Devlet Nişanı takdim edildi
18:25
Rusya: Ukrayna limanlarına giden gemiler 'potansiyel askeri yük taşıyıcısı' varsayılacak
18:19
ABD'de sahte oy kullanan 16 Cumhuriyetçiye suç duyurusu
18:12
Antalya'da orman yangını çıktı
17:54
Suudi Arabistan, yeni sezonda yurt dışından umreci kabulüne başlandığını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a TOGG hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a TOGG hediye etti
FOTO FOKUS
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ