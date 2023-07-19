Türkiye Katar'a hangi yatırımları yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin Körfez turunun ikinci durağı Suudi Arabistan'dan sonra Katar oldu. Türkiye'den giden 200 iş insanı da ziyarete katıldı.

Dış İlişkiler Ekonomi Kurulu (DEİK) tarafından Doha'da programlar düzenlendi. Katarlı iş insanları ile görüşmeler yapıldı, yatırım fırsatları değerlendirildi.

"Türkiye sanayisinin güçlü olduğu yerlerde bizim Katar'a ihracatlarımız var"

Ülkelerin zaten dost çerçevede çalıştığını, bu dostluğun ister istemez ekonomik aktivitelere de yansıdığını ifade eden DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu, "Türkiye’nin buraya ihracatı tabi tarım ürünleri. Bizim için çok önemli ama son dönemde sağlık ürünlerimiz var, savunma sanayi ürünlerimiz var, otomotiv ürünlerimiz var. Türkiye sanayisinin güçlü olduğu yerlerde bizim Katar'a ihracatlarımız var." dedi.

"Katar çok güzel serbest bölge imkanları sağlıyor"

Peki Katar'a hangi alanda ne tür yatırımlar söz konusu?

Esas odaklanılan noktanın karşılıklı yatırımların artırılması olduğunu vurgulayan Arıoğlu, "Gıda alanında çok büyük yatırımlar var, sağlık alanında yatırımlarımız var. Şimdi bir de Katar'da bir sanayi üssü olarak yatırımlar düşünülüyor. Katar çok güzel serbest bölge imkanları sağlıyor Türk yatırımcılar için." ifadelerini kullandı.

Katarlı iş insanları Türkiye’de ağırlıklı olarak gayrimenkul ve finans sektöründe yatırım yapıyor.

Yapılan görüşmelerin iki ülkenin ticaretine ve yatırımcılarına olumlu katkı sunması bekleniyor.