Bakan Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak

Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'na ilk inişi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirecek.

Körfez ülkelerine yönelik 3 günlük resmi temaslarının ardından "yavru vatan" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak.

"Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak"

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak. Çelenk bırakma, saygı duruşu ve Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Uraloğlu, KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasıyla adeta adanın çehresinin değişeceğini belirterek, "Ercan Havalimanı artan imkan ve kabiliyetleriyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak" dedi.

Yeni pist 3 bin 100 metre

Yeni havalimanı daha fazla yolcu kapasitesine sahip olurken daha geniş ve ferah sosyal alanlarla hizmet verecek. 2 bin 755 metrelik mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni piste kavuşan havalimanı, her model yolcu uçağının kullanımına müsait hale geldi. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı bulunan Ercan Havalimanı, 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla hizmet sunacak. Havaalanı, turizme ve ekonomiye de önemli katkı sağlayacak.