Açık 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.07.2023 13:02

Bakan Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak

Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılacak. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak" dedi.

Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'na ilk inişi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirecek.

Körfez ülkelerine yönelik 3 günlük resmi temaslarının ardından "yavru vatan" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak.

"Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak"

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak. Çelenk bırakma, saygı duruşu ve Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Uraloğlu, KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasıyla adeta adanın çehresinin değişeceğini belirterek, "Ercan Havalimanı artan imkan ve kabiliyetleriyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak" dedi.

Yeni pist 3 bin 100 metre

Yeni havalimanı daha fazla yolcu kapasitesine sahip olurken daha geniş ve ferah sosyal alanlarla hizmet verecek. 2 bin 755 metrelik mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni piste kavuşan havalimanı, her model yolcu uçağının kullanımına müsait hale geldi. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı bulunan Ercan Havalimanı, 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla hizmet sunacak. Havaalanı, turizme ve ekonomiye de önemli katkı sağlayacak.

ETİKETLER
KKTC Recep Tayyip Erdoğan Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
Adli tatil yarın başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
Ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı 35'e çıkıyor
13:20
Antalya Havalimanı'ndan yolcu trafiği rekoru
13:17
Kenya'da sudan zehirlenen 148 öğrenci hastaneye kaldırıldı
13:17
Isparta'da kötü şartlarda kedi besleyen kişiye 41 bin lira ceza
13:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:14
Tunceli’de otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
Taşkın yaşanan Melen Çayı ile Efteni Gölü havzası korunaklı hale getirilecek
Taşkın yaşanan Melen Çayı ile Efteni Gölü havzası korunaklı hale getirilecek
FOTO FOKUS
CHP'de değişim isteyenlerin yaptığı gizli toplantı sızdırıldı
CHP'de değişim isteyenlerin yaptığı gizli toplantı sızdırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ