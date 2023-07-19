CHP'de değişim isteyenlerin yaptığı gizli toplantı sızdırıldı

CHP'nin değişim isteyen isimleri internet üzerinden yapılan çevrim içi toplantıda buluştu. Ancak gizli toplantının görüntüleri sosyal medya üzerinden sızdırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığındaki toplantıda kurultay süreci tüm detayları ile ele alındı.

Toplantıya Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Engin Altay ve Gökhan Günaydın gibi CHP'nin önde gelen isimleri katıldı.

"Toplantının gizli bir tarafı yok, daha önce de yaptık"

İmamoğlu, CHP'de değişim isteyen isimlerle yapılan toplantı görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin konuştu.

"Bu ilk değildi. Bizim bu ve benzeri belki 200'e yüze yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, devam ediyor. Gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Hatta bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. O masalarda konuşmaya devam edeceğim. Bu tarz toplantılar ilerleyen dönemde de yapılacak."

"Partinin içinden ya da dışından kimin yaptığını araştıracağız"

Toplantı görüntülerinin sızdırıldığını kabul eden İmamoğlu bunun araştırılacağını söyledi:

"Onu tabii araştıracağız, bakacağız. Ne olmuş, nasıl olmuş? Bunu seven kimler var partinin içinde mi var, dışında mı var, ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz."

CHP'de değişim isteyenler buluştu

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, delege dilekçelerine dair son bilgileri paylaştı.

"Parti Meclisi'nin 16 üyesinin çağrısına gelmeyen genel başkanın hemen ertesi gün ya da birkaç gün içerisinde 33 üyenin de çağrısıyla yapılan bir Parti Meclisi toplantısına gelmemesi onu siyaseten belli bir noktaya koyar."

14 dakikalık videoya göre, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın sürecin sessiz yürütülmesi uyarısında bulundu..

"Ne tüzük ne de kurultay talebimiz var"

Toplantının sızmasından sonra ilk açıklama Gökhan Günaydın'dan geldi.

Günaydın, kongre sürecinde teşkilatlarda yapılan görevden almalara karşı olduğunu söyledi. Alternatif kongre toplantısı yapmadıklarını savundu.

Günaydın, "Ne tüzük ne de kongre talebimiz var. Beraber hareket ettiğimiz arkadaşlarımız arasında böyle düşünen yok" dedi.

