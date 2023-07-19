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HABER GİRİŞ
19.07.2023 11:09
, 19.07.2023 11:13
SON GÜNCELLEME
19.07.2023 11:13
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 36 bin 825 başvuru
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde dönüşüm projesi kapsamında başvurular Pazartesi 14.00’de başlamıştı. Bugün itibarıyla 36 bin 825 başvuru sayısına ulaştı. Demek ki saatte bin kişi müracaat ediyor."
Hak sahipleri 'Yerinde Dönüşüm Projesi'nden nasıl yararlanacak?
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kentsel Dönüşüm
Mehmet Özhaseki
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