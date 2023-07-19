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Gündem
TRT Haber 19.07.2023 11:09

Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 36 bin 825 başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde dönüşüm projesi kapsamında başvurular Pazartesi 14.00’de başlamıştı. Bugün itibarıyla 36 bin 825 başvuru sayısına ulaştı. Demek ki saatte bin kişi müracaat ediyor."

Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 36 bin 825 başvuru

Hak sahipleri 'Yerinde Dönüşüm Projesi'nden nasıl yararlanacak?
Hak sahipleri 'Yerinde Dönüşüm Projesi'nden nasıl yararlanacak?

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Mehmet Özhaseki
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