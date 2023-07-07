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Ekonomi
TRT Haber 07.07.2023 11:29

Hak sahipleri 'Yerinde Dönüşüm Projesi'nden nasıl yararlanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki depremzedelere verilecek yeni destek paketini açıkladı. Hak sahiplerinin destekten nasıl yararlanacağı da belli oldu.

Hak sahipleri 'Yerinde Dönüşüm Projesi'nden nasıl yararlanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamında, kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere, konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için de 250 bin TL hibe verileceğini açıkladı.

Ayrıca, konutlar için 500 bin ile 800 bin TL, iş yerleri için de 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanma imkanı sağlanacak.

Bina sahipleri tek bir daire için hibe alabilecek

Bakan Özhaseki, hak sahiplerinin sağlanan destekten nasıl yararlanacağını da açıkladı.

Buna göre, birden fazla dairesi olup da evli çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak. Binanın tamamına sahip olan vatandaşlar da bir dairesi için hibe alabilecek, diğer daireler için ise 3 daireye kadar kredi alabilecek.

Vatandaşın hakları korunacak

Müteahhitler ve arsa sahiplerine destek olmak için bakanlıkça tip sözleşmeler hazırlanacak. İşin gecikmesi veyahut tamamlanamaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenecek.

Vatandaşların hakları sonuna kadar korunacak. Gerekirse konutu TOKİ tamamlayacak.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Deprem Destek Ödemesi Mehmet Özhaseki
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