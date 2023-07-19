Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yeni hicri yıl mesajı

Erbaş, yeni hicri yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugün itibarıyla Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan hicri takvimin 1445'inci yılına girildiğini belirtti.

Yeni hicri yılın millete ve İslam alemine hayır getirmesi temennisinde bulunan Erbaş, tarihin en önemli hadiselerinden biri olan Hz. Muhammed'in hicretinin Müslümanların talihini değiştirdiğini, hem Müslümanlar hem de bütün insanlık için aydınlık bir geleceğin yolunu açtığını belirtti.

Müslümanlar için yeni ve umut dolu bir sayfa açan hicretin aynı zamanda İslam davetinin yeryüzüne yayılmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu aktaran Erbaş şunları kaydetti:

"Hicretle birlikte Hz. Peygamber'in uygulamaya koyduğu kardeşlik antlaşması, Müslümanlar arasında güçlü bir dayanışma bilincinin gelişmesini sağlamıştır. Mekkeli muhacirlerle Medineli ensar arasında yapılan bu antlaşma, ümmet şuuru ekseninde yeni bir toplumun inşasına vesile olarak Yesrib'i Medine'ye dönüştürmüştür. Vahiyle hidayet bulan kalpler, imanın verdiği emniyet ve hicretin getirdiği uhuvvetle eşsiz bir medeniyetin mimarları olmuşlardır. İnsan onurunun hiçe sayıldığı cahiliye dönemini ve cehaleti ortadan kaldıran bu medeniyet sayesinde zulüm ve haksızlığın yerini adalet, kin ve düşmanlığın yerini merhamet, haset ve rekabetin yerini uhuvvet almıştır. Böylece yeryüzü, İslam'ın hedeflediği huzur ve güven iklimiyle yeniden tanışmıştır."

"Hicri yılbaşını bir vesile bilmeliyiz"

Hicretin, "bir yeri terk ederek başka bir yere göç etmek" ve "kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisanen veya kalben ayrılıp uzaklaşması" anlamlarına geldiğini aktaran Erbaş şöyle devam etti:

"Bu bakımdan bize bakan yönüyle hicret, insan onur ve haysiyetini yaralayan her türlü söz, tutum ve davranıştan sıyrılıp Kur'an ve sünnetin hayat veren ilkelerine, ölçülerine ve değerlerine tutunmaktır. Zihnimizi yoran ve kalbimizi örseleyen her türlü kötülükten, günahtan, haramdan uzaklaşıp İslam'ın bizi eşref-i mahlukat kılan hakikatleriyle buluşmaktır. Kibir, gurur, haset, gıybet, hile, kıskançlık, bencillik, cimrilik, tembellik gibi olumsuzluklardan yüz çevirip Peygamber Efendimiz'in örnek ahlakını kuşanmaktır."

"Her geçen gün tükenmekte olan ömrümüzün ve hayatımızın muhasebesini yapmak için hicri yılbaşını bir vesile bilmeliyiz." ifadesini kullanan Erbaş mesajını şöyle tamamladı:

"Kapsamlı bir tefekkürle hicretin ruhunu kavramaya çalışmalı, kalbimizi, yolumuzu ve yönümüzü Rasulullah'ın hicretle ikame ettiği değerlere sabitlemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin hicri yılını tebrik ediyor, yeni yılın birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, ümmetin vahdet ve selameti, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir azim, özveri ve fedakarlıkla çalışmamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."