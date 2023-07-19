Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber/Hürriyet 19.07.2023 11:31

Türk-Yunan-İngiliz gemilerinden Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

TCG Gökçeada fırkateyni, İngiltere'nin HMS Duncan gemisi ve Yunanistan'ın HS Limnos gemisi, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 içinde eğitimler gerçekleştirdi. 2020 yazında Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyonun ardından karşı karşıya gelen Türk ve Yunan savaş gemileri, 3 yıl sonra NATO çatısı altında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Türk-Yunan-İngiliz gemilerinden Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli gemilerin eğitimler icra ettiğini duyurdu.

Açıklamada, eğitimlere Türkiye'den TCG Gökçeada, İngiltere'den HMS Duncan ve Yunanistan'dan HS Limnos gemilerinin katıldığı belirtildi.

Sosyal medya paylaşımında, tatbikattan fotoğraflara da yer verildi.

NATO çatısı altında gerçeklelştirilen tatbikat kapsamında, üç ülkenin savaş gemileri olası hava saldırılarına karşı işbirliği senaryoları üzerinde çalıştı. 

2020 yazında Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyonun ardından karşı karşıya gelen Türk ve Yunan savaş gemileri, 3 yıl sonra NATO çatısı altında ortak tatbikat gerçekleştirmiş oldu.

İngiltere'deki NATO karargahında planlandı

Yunan Kathimerini gazetesi, "Tatbikat, Türk-Yunan ilişkilerinde askeri işbirliğinin geliştirilmesi çabalarını ve NATO’nun buna yardımcı olmak arzusunu yansıttı" yorumunu yaptı.

Gazetenin haberinde HMS Duncan'ın rolü içinse, "İngiliz savaş gemisi Türk ve Yunan savaş gemileri arasında 'köprü' rolü oynadı. Tatbikat, Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesi gayretlerine yardımcı olmak amacıyla İngiltere’deki Northwood NATO karargahında planlandı" dedi.

Kapsam bakımından öncekilerden ayrıştı

Neptune Strike 23-2 tatbikatının, Türkiye ve Yunanistan’ın katıldığı daha önceki NATO tatbikatlarından farklı olduğuna dikkat çeken gazete ayrıca, "Daha önce NATO tatbikat planlarında Türk ve Yunan savaş gemileri için sadece geçiş sırasında, eğitim amaçlı bazı manevralar ve yakıt ikmali senaryoları bulunuyordu" ifadeleriyle yeni eğitimin kapsam bakımından öncekilerden ayrıştığına vurgu yaptı.

ETİKETLER
İngiltere Milli Savunma Bakanlığı NATO Tatbikat Haberleri Türkiye- Yunanistan İlişkileri
Sıradaki Haber
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 36 bin 825 başvuru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Çin, Ay misyonlarında kullanılacak yeni uzay aracını 2027'de bitirmeyi planlıyor
12:20
Ankara'da planlı elektrik kesintisi
12:18
YÖK'ün çift ana dal ve yan dal imkanı uygulamasının detayları belli oldu
12:13
Avrupa'nın aşırı sağından seçime gidecek İspanya'daki Vox'a destek
12:11
Mersin'de şafak operasyonu: Çeşitli suçlardan 14 kişi gözaltına alındı
12:10
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi öldü
Aşık Veysel’in evi yol arkadaşının oğluna emanet
Aşık Veysel’in evi yol arkadaşının oğluna emanet
FOTO FOKUS
Buzul çatlağından yaralı çıkarılan çift, kendilerini kurtaran dağcılarla buluştu
Buzul çatlağından yaralı çıkarılan çift, kendilerini kurtaran dağcılarla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ