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Gündem
AA 18.04.2024 17:09

Türkiye ve Azerbaycan arasında tarımsal alanda iş birliği

Türkiye ile Azerbaycan arasında "Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Alanında İşbirliği Niyet Beyanı" imzalandı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında tarımsal alanda iş birliği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile Bakanlık'ta görüştü.

Yumaklı, yaptığı konuşmada, Türkiye-Azerbaycan 11. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı vesilesiyle Memmedov ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Azerbaycan'da şubat ayında gerçekleştirilen seçimler sonrası aynı göreve tekrar atanması dolayısıyla Memmedov'u tebrik eden Yumaklı, bakanlıklar arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da derinleşerek ilerlediğine dikkati çekti.

Yumaklı, Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı'nın bu işbirliğinin önemli aşamalarından olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında tarımsal ticaret artarak devam etmektedir. Son 10 yıl içerisindeki verilerimiz değerlendirildiğinde bu artış daha iyi görülmektedir. Tarımsal ticaret hacmimiz 2012 yılından bu yana yaklaşık yüzde 87 artış göstermiştir. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yakaladığımız bu ivmenin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz."

"Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Alanında İşbirliği Niyet Beyanı"nın önemine de değinen Yumaklı, "Halihazırda var olan işbirliğimizi ve eylem maddelerimizi belirli bir zaman çizelgesi içinde gerçekleştirmemize olanak sağlayacak bu beyan vesilesiyle ilişkilerimizin daha da gelişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin tarım sigortaları alanındaki tecrübeleri çok önemli"

Memmedov da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sağlam bir temele sahip olduğunu belirterek, her alanda olduğu gibi tarım alanında kurulan işbirliğinin her geçen gün daha da ileriye taşınmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'ye, şap hastalığıyla mücadele başta olmak üzere, tarımsal alanda Azerbaycan'a verdiği destek için teşekkür eden Memmedov, imzalanan işbirliği niyet beyanının, ülkesinde AR-GE'ye dayalı tarımın geliştirilmesi açısından önemini vurguladı.

Memmedov, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) da Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'da hayata geçirildiğini, kurak geçen bir dönemde Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinden yararlanmanın büyük faydasını gördüklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından iki bakan, "Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Alanında İşbirliği Niyet Beyanı"nı imzaladılar.

"İstişare mekanizmasını sürekli devrede tutuyoruz"

Yumaklı, toplantı sonrası görüşmeye ilişkin Azerbaycanlı gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız anlaşmalardan daha da önemlisi, bundan sonra yapacaklarımızın dışında, bugüne kadar yaptıklarımızın da fikri takibinin olması açısından oluşturulan eylem planıdır. Bunun içerisinde araştırma geliştirmeden tutalım da bitkisel üretim, hayvansal üretim ve bunlara ilişkin araştırma geliştirme faaliyetlerinin karşılıklı paylaşımı, tarımsal ürün sigortaları, toplulaştırma, sulamaya kadar birçok konuda yine karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe paylaşımını yapacağız. Elbette tarım yürütme komitelerinin, devreye alınmış olan eylem planının takibi, özellikle kurumsal takibi açısından çok büyük önemi var."

ETİKETLER
Azerbaycan Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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