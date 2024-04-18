Bakan Işıkhan, Memur-Sen heyetiyle görüştü

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

Işıkhan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda ağırladık. Çalışma barışının sürdürülmesi ve kamu çalışanlarımızın haklarının korunmasına yönelik adımlarımızı sosyal paydaşlarımızla birlikte atmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."