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TRT Haber 18.04.2024 15:48

Bakan Işıkhan, Memur-Sen heyetiyle görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Memur-Sen heyetiyle görüştü

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

Işıkhan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda ağırladık. Çalışma barışının sürdürülmesi ve kamu çalışanlarımızın haklarının korunmasına yönelik adımlarımızı sosyal paydaşlarımızla birlikte atmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

 

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