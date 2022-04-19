Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklarımız, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.