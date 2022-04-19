Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bozdağ'ın koronavirüs testi negatife döndü
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "COVID-19 test sonucum negatife döndü, elhamdülillâh. Şifâ veren Rabbime şükürler olsun" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından COVID-19 testinin negatife döndüğünü açıkladı.
"Şifâ veren Rabbime şükürler olsun"
Bakan Bozdağ, "COVID-19 test sonucum negatife döndü, elhamdülillâh. Şifâ veren Rabbime şükürler olsun. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim,Şâfî ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin" açıklamasını yaptı.
Covid-19 test sonucum— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 19, 2022
negatife döndü,elhamdülillâh.
Şifâ veren Rabbime şükürler olsun.
Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum.
Rabbim,Şâfî ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin…
Etiketler: Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ Koronavirüs PCR Testi
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