Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından COVID-19 testinin negatife döndüğünü açıkladı.

"Şifâ veren Rabbime şükürler olsun"

Bakan Bozdağ, "COVID-19 test sonucum negatife döndü, elhamdülillâh. Şifâ veren Rabbime şükürler olsun. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim,Şâfî ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin" açıklamasını yaptı.