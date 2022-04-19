Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ile yaptığı görüşmede, insani yardım alanındaki iş birliği faaliyetleri değerlendirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Ukrayna İçişleri Bakanı Sayın Denys Monastyrsky arasındaki telefon görüşmesinde, insani yardım faaliyetleri ile iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliği faaliyetleri değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Süleyman Soylu Ukrayna
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