Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi.

"Ramazan ayında bu artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz"

İslam düşmanlığının insanlık suçu olduğunu belirten Çavuşoğlu şunları söyledi:

Gerek Batı Şeria'da gerekse Mescid-i Aksa'da ölen Filistinli sayısı 18, yaralanan sayısı ise 400'ü geçti. Ramazan ayında bu artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Özellikle Batı'da NeoNazi akımların siyasi partiler de buna dahil bu ırkçı ve İslam karşıtı saldırıları artırdığını görüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtı saldırılar arttı. Sadece Mescid-i Aksa’da 200’den fazla Filistinli yaralandı. Ramazan ayında bu artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz.https://t.co/lSkttgNtlW pic.twitter.com/Cuj1kcqDx5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 19, 2022

"Hristiyan düşmanlığı da İslam düşmanlığı da insanlık suçu"

Biz Türkler ve Müslümanlar olarak Hristiyan düşmanlığının da İslam düşmanlığının da insanlık suçu olduğuna inanıyoruz. Bu yönde her türlü saldırının karşısında olmamız gerekiyor. Her türlü ırkçılığa karşı mücadeleyi de birlikte sürdürmemiz lazım. 15 Mart gününün İslamofobi ile Mücadele Günü olarak BM'de oy birliğiyle kararın kabul edilmesi ve ilan edilmesini önemli buluyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Batı Şeria ve Mescid-i Aksa’da İsrail güçlerinin kabul edilemez saldırıları karşısında temaslarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir telefon görüşmesi olacak.https://t.co/lSkttgNtlW pic.twitter.com/hTGpHNqAVZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 19, 2022

"Kınamak yetmez, iş birliği ile mücadeleyi sürdürmek lazım"

Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'daki olaylar karşısında Bakanlık olarak da tepkimizi ortaya koyduk. İsrail güçlerinin kabul edilemez saldırıları karşısında açıklamalarımızı da yaptık, temaslarımızı da sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir telefon görüşmesi de olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam Ürdün Kralı Abdullah, BM Genel Sekreteri Guterres ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü. Yani her türlü ırkçılığa karşı sadece kınama ve açıklama yapmamak, iş birliğini ve mücadeleyi de sürdürmek lazım.