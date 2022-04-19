Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralarda arama-tarama faaliyetlerine başlayan Mehmetçiğin, operasyonun başlangıcından bu yana 26 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede yapılan aramalarda teröristlere ait 13 bin 450 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 7 bin 890 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet el bombası, 2 adet fünye ve 23 adet VS-50 antipersonel mayını ele geçirildiği kaydedildi.