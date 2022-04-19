Hasanov mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şanlı Türk ordusunun askerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız, bizim acımızdır. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit askere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, ölenlerin yakınlarının acısını paylaştığını kaydetti.