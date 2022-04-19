Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz.

İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak. Burada bir kaynak sorunu yok. Önemli olan sanayinin talep ettiği istihdamı yaratmak.

"İkramiyeler 28 veya 29 nisan'da ödenecek"

Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

3600 ek gösterge ve asgari ücret

Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz.

3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum.

Geçici sözleşmeliler ile ilgili çalışma

3600 ek göstergeden sonra ilk gündemimiz o olacak. Onu da bu sene içinde bitireceğiz.

EYT çalışmasında son durum

Şu anda bizim gündemimizde bu yok.

Kamu çalışanına refah payı

Ücret artışları değerlerdirilirken enflasyon farkına sosyal denge ve refah payı da eklenerek değerlendirilecek