Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı (Arşiv)]
Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'yla ilgili bilgi paylaştı.
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başlatılan operasyonun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini aktardı.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 26'ya yükseldiği bilgisi verildi.
Irak’ın kuzeyinde icra edilen PENÇE-KİLİT Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi.#MSB #PençeKilitOperasyonu pic.twitter.com/7meKOilKUf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2022
Etiketler: Irakın Kuzeyi Pençe Operasyonları
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