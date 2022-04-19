Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'yla ilgili bilgi paylaştı.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başlatılan operasyonun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini aktardı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 26'ya yükseldiği bilgisi verildi.