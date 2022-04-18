Terör örgütleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) pençesini ensesinde hissetmeye devam ediyor. Son olarak Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyinde teröristlere bir darbe daha vuruldu.

Gece saatlerlerine F-16'lar bölgeyi yoğun bombardıman altına aldı, komandolar ve topçular ise karadan teröristleri yok etmek için yola koyuldu.

Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Terör yuvalarına darbe indirildi

Savaş uçakları; barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde kararganları imha etti. Topçu birlikleri terör hedeflerini yoğun ateş altına aldı.

[Harita: TRT Haber]

ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'lar terör hedeflerini vurdu. Komandolar ve bordo bereliler bölgeye sızdı.

Operasyonun ilk safhasında belirlenen hedefler ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamının ele geçirildiğini açıkladı.

Akar operasyonu yönetti

Bakan Akar, düzenlenen hava harekatını karargahta kuvvet komutanları ile birlikte yönetti. Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, harekata katılan birliklerin komutanları ile görüştü.

Pençe Kilit Operasyonu'nun bölgede terör hedeflerini yok etmek amacıyla düzenlendiğini ifade eden uzmanlar, TRT Haber'e konuştu.

Hedef Kandil, Sincar ve Mahmur

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Pençe Kilit Operasyonun'nun yerel bir operasyondan daha çok uzun vadeli bir harekatın başlangıcı yorumunu yaptı.

Irak'ın kuzeyinde, Mehmetçik'in geniş bir hareket alanı yakaladığını ifade eden Başbuğ, "Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bu güvenli alanların biraz daha dışındaydı. Zap ile ilgili duyumlar, sahada kaçak teröristlerin toplanmak noktasına dönüştüğü yönünde. Uzun süreden beri bu bölge takip ediliyor, inceleniyordu" dedi.

Pençe Kilit Operasyonu'nu Sincar, Mahmur ve Kandil bölgelerine düzenlenecek olası harekatların bir başlangıcı olarak değerlendiren Başbuğ, "Bu şeytan üçgeninden birisi veya tamamına düzenlenebilir. Bunu sağlamak için ise geri bölgeleri kontrol altına almak önemli" açıklamasını yaptı.

Başbuğ sözlerine şöyle devam etti:

"Havadan ve karadan uygun zamanı yakaladığında Mehmetçik harekatı başlattı. Takvime uygun şekilde, komando ve özel kuvvetler de devreye girdi. Irak’ın kuzeyindeki şeridi güvenli bölgeye çevirmek ve ardından da Kandil’e yönü çevirmek terörle mücadelede büyük bir adım olacak. Sincar’a da sonradan rota çevrilebilir. En son ise Mahmur’a…

Irak’ta geri bölge emniyetini sağlamak gerekiyor. Gara’da başlayan bu adım doğu ve batı şeridini kontrol altına almaktan geçiyor."

Terör örgütü PKK’ya karşı başlatılan #PençeKilit operasyonu teröristlere darbe üstüne darbe vuruyor. Operasyona dair tüm detayları Irak sınırında bulunan @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/wkCglDYhXW pic.twitter.com/NPZk5j9NSs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 18, 2022

Neden 'Kilit'?

Operasyonun ismine de vurgu yapan Başbuğ, düzenlenen harekat alanının farklı terör bölgelerinin kilidini açabileceğine değinerek, "Bu bir ‘kilit’ harekat. İlerleyen süreçte Pençe Kilit’in farklı adımları da gelebilir, numaralandırabiliriz. Zap, Avaşin-Basyan bölgesini kontrol altına aldığınız zaman Kandil’i kilitliyorsunuz. Orası geçiş güzergahıydı. Böyle bir maksat düşünülerek isim koyulmuş olabilir. Bölgede terör örgütünü kilitleyecek bir harekat yürütülüyor. Terörist unsurların barınamayacağı bir bölge oluşturmak maksat zaten" açıklamasını yaptı.

"Zap’ta örgütsel faaliyet son dönemde artmıştı"

Pençe Kilit Operasyonu'nun düzenlendiği bölgenin diğer terör kamplarından kaçanların yuvalandığı bölge olduğuna dikkati çeken Başbuğ, "Zap’ta örgütsel faaliyet son dönemde artmıştı. Buradan artık bir çıkış olmayacak. Teröristler son dönemde büyük panik içerisinde. Ciddi ve yoğun bir ateş altına alındı Zap bölgesi. Diğer operasyonlardan farklı olarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirileceğini düşünüyorum. Bu bölge, diğer operasyonlardan kaçanların yuvalandığı bir yer" dedi.

Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz ve Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt operasyonun detaylarını TRT Haber ekranlarında değerlendirdi.

Pençe Kilit Operasyonu'yla Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri karadan ve havadan ateş altında. Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz ve Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt operasyonun detaylarını @trthaber’de değerlendiriyor. https://t.co/qALNR5o6d5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 18, 2022

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını takdir eden Başbozkurt, " Bilinmeyen bir araziye hava hücum harekatı yapıyor, komando indiriyorsunuz. Kahraman Mehmetçik gecenin karanlığında sızma harekatı yapıyor. TSK’nın F-16’ları destan yazıyor" dedi.

TSK'nın terör örgütlerini yok etme politikası izlediğini söyleyen Başbozkurt, "Terör örgütü adeta bölgesine kilitlendi. TSK keyfi olarak burada harekat yapmıyor. Ordumuzun bekası her şeyden daha çok önemlidir. Eğer siz silahlı kuvvetler olarak güvenliğinize sahip değilseniz çok ciddi sorunlar yaşarsınız. Bu harekatlar bitmeyecek. Gara’ya yaptığımız gibi Kandil’e de Sincar’a da bunlar olacak. Suriye’ye de yansıyacak bunlar" açıklamasını yaptı.

Sahada dengelerin değiştiğini söyleyen Yılmaz ise "Şu andan itibaren bölgede yaşanan istihbarat bilgileri artmış durumdadır. Zaferle beraber TSK bunu daha geniş alanlara taşıyacak. Diplomatik faaliyetlerle de bunu ileriye taşıyacağız. Türkiye meşru zeminde bölgesiyle ilgili problemlere çözüm üretmek durumunda. Hem geçmişte hem de bugün emek verenleri unutmamız lazım" açıklamasını yaptı.