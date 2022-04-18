Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada terör örgütünün geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün; Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı “PENÇE-KİLİT OPERASYONU” başlatılmıştır.

''Hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulmuştur''

Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefler hava harekâtı ile ateş altına alınmıştır.

Hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulmuştur.

Hava kuvvetlerimiz, ateş destek vasıtalarımız, ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen Komandolarımız ve Özel Kuvvet unsurlarımız karadan sızarak ve hava hücum harekâtı ile bölgeye intikal etmiştir.

Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.

''Operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır''

Harekât sırasında; sivillerin, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.