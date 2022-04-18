Bilim şenliğinden futbol turnuvasına, şarkı ve resim yarışmasından satranç şampiyonasına...

102'nci yaşına giren Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birçok etkinlikle kutlayacak.

Resim, satranç ve şarkı yarışmaları düzenlenecek

Yurt dışında yaşayan çocukların katıldığı resim yarışmasındaki eserler sergilenecek.

Satranç turnuvasının final karşılaşmaları yapılacak. Dereceye girenler ödüllerini Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un elinden alacak

Yurt genelinde başlayan futbol turnuvasında mücadele sürüyor. 8 kız, 8 erkek takımın katıldığı turnuvanın final maçları Meclis'te oynanacak.

Hafta boyunca Meclis halı sahası heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Hafta sonunda ise şampiyonlar ödüllerini TBMM Başkanı Şentop'un elinden alacak.

Meclis'in ön bahçesi de çocuk sesleriyle şenlenecek. Ebru, takı, tarım ve gök bilimi gibi alanlarda stantlar kurulacak. Oyun alanları ile çocuklar doyasıya eğlenecek.

102'inci yıla özel söz ve beste yarışmasının ödül töreni ise cuma günü gerçekleştirilecek. İlk üçe giren eserler, 25 çocuktan oluşan koro tarafından seslendirilecek.

Meclis Genel Kurulu özel gündemle toplanacak

Genel Kurul'da ise milletvekilleri koltuklarına çocuklar oturacak. 23 Nisan Cumartesi günü 81 ilden gelen miniklerin katılımıyla Türkiye'nin çocukları özel oturumu yapılacak. Pazar günü ise bu kez 39 ülkeden gelen 78 çocuk Genel Kurul'da olacak.