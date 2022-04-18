AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini vermeye devam ediyor.Dostluk ve barış isteyenler için #PençeKilit harekatı bir güvencedir. Dünyada kimin itiraz ettiğine bakıyoruz, bunların ülkemizin ve bölgemizin kötülüğünü isteyenler olduğunu görüyoruz."