Ömer Çelik'ten Pençe-Kilit Operasyonu paylaşımı
Kuzey Irak’ta gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, dostluk ve barış isteyenler için Pençe Kilit harekatının bir güvence olduğunu söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin paylaşım yaptı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
"Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini vermeye devam ediyor.Dostluk ve barış isteyenler için #PençeKilit harekatı bir güvencedir. Dünyada kimin itiraz ettiğine bakıyoruz, bunların ülkemizin ve bölgemizin kötülüğünü isteyenler olduğunu görüyoruz."
Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini vermeye devam ediyor.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 18, 2022
Dostluk ve barış isteyenler için #PençeKilit harekatı bir güvencedir.
Dünyada kimin itiraz ettiğine bakıyoruz, bunların ülkemizin ve bölgemizin kötülüğünü isteyenler olduğunu görüyoruz. #KahramanMehmetçik
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