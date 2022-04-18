Mehmetçik sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK/KCK ve diğer terörist unsurları ağır kayıplar veriyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede "Pençe operasyonları" başlatıldı.

İlk operasyon Hakurk bölgesine yapıldı

İlk operasyon Pençe-1, 27 Mayıs 2019'da Hakurk bölgesinde terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yapıldı ve başarıyla tamamlandı.

Ardından 13 Temmuz 2019'da Pençe-2 Operasyonu başlatıldı. Teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarla, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat yapıldı.

Çok zaman geçmeden 3. operasyon başlatıldı. 23 Ağustos 2019'da başlayan Pençe-3 Operasyonu ise, hudut güvenliğini sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla icra edildi.

Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan için düğmeye basıldı

2020 yılında ise Pençe-Kartal operasyonları için düğmeye basıldı. Hedefte Sincar, Kandil, Gara ve Haftanin'in güneyi vardı.

15 Haziran 2020'de başlatılan Pençe-Kartal harekatıyla hudut güvenliğini tehdit eden teröristlerin kullandığı barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan hedefler imha edildi.

2 gün sonra düzenlenen Pençe-Kaplan ile de terör hedefleri bir bir imha edildi ve başarıyla tamamlandı.

10 Şubat 2021'de ise Pençe-Kartal 2 Operasyonu, Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere karşı yapıldı.

Aynı yıl 24 Nisan'da ise Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım adıyla Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgesine yönelik geniş çaplı bir harekat başlatıldı.

Devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.

Girilemez denilen yerlere girildi

Pençe'nin etkisi örgütün üstlenmesine de ciddi darbe vurdu. Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı 'nitelikli' mağaraları bir bir imha etti. Tüneller odalar stratejik güzergahlardaki koridorlar da böylece tahrip edildi.

Silah ve mühimmattan elektronik eşyaya kadar çok sayıda malzemenin bulunduğu mağaraların vurulması örgütün lojistik yapısını da vuruyordu.

Pençe'de Türkiye'nin gücünü İHA'lar ortaya koydu. İHA'lardan aktarılan görüntülerin de yardımıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirlendi.

Bu avantajla bölgeye indirilen komandolar teröristleri "girilemez" sandıkları alanlarda etkisiz hale getirdi.

Rakamlarla "Pençe" operasyonları

Irak'ın kuzeyinde 2019'dan itibaren yürütülen Pençe operasyonlarında teröristlerin inlerine girildi.

831 terörist etkisiz hale getirilmişti. 1281 çeşitli silah ve 316 bin 46 mühimmat bulunmuştu. 1407 mağara kullanılmaz hale getirilmişti. 1812 EYP imha edilmişti.

Pençe serisi operasyonlarda "Botan" kod adlı Hacı Kurhan, "Kendal" kod adlı Metin Akgün, "Pelşin Tolhildan" kod adlı Gülüzar Tural, "Dr. Jiyan Garzan" kod adlı Saliha Kaytar, "Kawa Garzan" kod adlı Nedim Karakulak ve "Berivan Sarya" kod adlı Galya Bekir etkisiz hale getirildi.

Bu isimler örgütteki sözde üst düzey yöneticilerdi. Hepsinin örgütte stratejik görevleri, çok sayıda kanlı saldırıda rolleri vardı.

Pençe-Kilit operasyonu başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu’nu başlattı.

Harekat Merkezi’nde operasyon kapsamında gerçekleştirilen hava hücum harekatını takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, harekata katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

[Grafik: TRT Haber]

"Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi"

Irak’ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

“Uzun süreden beri yapılan hazırlık ve koordinasyona müteakip dün akşamdan itibaren Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatmış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Teröristlere ait tespit edilen barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahları hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir.

ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz hava hücum harekatı ve karadan sızmak suretiyle bölgeye intikal etmiş ve belirlenen hedefleri ele geçirmiştir. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir, sayının önümüzdeki saatlerde, günlerde daha da artmasını bekliyoruz.”

"Kamp alanları mühürlenecek"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyona ilişkin detayları TRT Haber canlı yayınında anlattı.

Operasyonun temel merkezinin Zap bölgesi olduğunu belirten Ağar, Pençe Kilit Operasyonu ile Avaşin-Basyan ve Metina bölgesindeki kamp alanlarının mühürleneceğini söyledi.

Terör örgütü PKK için büyük önem taşıyan Zap bölgesini merkeze alan harekatın, Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim unsurlarıyla birlikte sürdürüldüğünü anlatan Ağar, bu durumun teröristler için önemli bir darbe olduğunu vurguladı.