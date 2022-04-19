Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Ateşkes konusunda hızlı adım atmamız gerekiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa yönelik, "Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz bunun telafisi uzun zaman alacak. Ateşkes konusunda hızlı adım atmamız gerekiyor, Türkiye girişimlerini sürdürüyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
Müzakere heyetleriyle sürekli temaslarımız var. Hangi konularda mutabakat hangi konularda ayrılıkvar bu detaylar üzerinde çalışıyoruz.
Garantörlük konusunda da biz Rusya ve Ukrayna ile konuşuyoruz. NATO’nun 5. madde üzerine bir garantörlük olmayacaksa nasıl olur bunun üzerinde çalışıyoruz.
Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz bunun telafisi uzun zaman alacak. ateşkes konusunda hızlı adım atmamız gerekiyor. Türkiye girişimlerini sürdürüyor.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Ukrayna
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