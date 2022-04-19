Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

F-16'lar, İHA ve SİHA'larla hava desteği de sağlanan operasyonda komandolar teröristlerin inlerine girdi.

7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi.

Tespit edilen bir mağarada, çeşitli silahlara ait 21 bin 340 fişek, 23 mayın ve el bombaları ele geçirildi.

Hakkari'de sınır bölgelerinde askerî hareketlilik gün boyunca devam etti.

Teröristler ''abluka'' altında

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde de operasyonlar hız kesmiyor. Eren Abluka Operasyonlarının 2'ncisi Hakkari-Kavaklı kırsalında başlatıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu'na 654 güvenlik görevlisi katılıyor.

Jandarma ve polis özel harekat ile jandarma komando ve güvenlik korucularının yer aldığı 42 operasyonel tim araziyi tarıyor.