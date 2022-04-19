CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Suriyeli sığınmacıları kendi iradeleri ile Suriye'ye geri göndereceklerini söyledi. Biz Suriyeli kardeşlerimizi onların güvenliklerini de sağlayarak göndereceğiz. Kendi ülkelerine kendi iradeleri ile göndereceğiz. Suriye ile barışacağız. Yollarını köprülerini yapacağız, fabrikalar açacağız. Orada çalışacaklar. Onlar Türkiye'ye turist olarak gelecekler.

Türkiye'nin güzelliklerini yaşamak için gelecekler. Bu imkanı onlara sağlayacağız. Irkçılık yapmayacağız, bu Necip millete o kara lekeyi asla sürdürmeyeceğiz. Biz insanı severiz geçici süre içinde onlara baktık güzel ama o ülkelerle barışıp onları göndereceğiz.