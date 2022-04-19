Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyeliler Türkiye'ye turist olarak gelecekler
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacıları kendi iradeleri ile Suriye'ye geri göndereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye turist olarak gelecekler" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti;
Suriyeli sığınmacıları kendi iradeleri ile Suriye'ye geri göndereceklerini söyledi. Biz Suriyeli kardeşlerimizi onların güvenliklerini de sağlayarak göndereceğiz. Kendi ülkelerine kendi iradeleri ile göndereceğiz. Suriye ile barışacağız. Yollarını köprülerini yapacağız, fabrikalar açacağız. Orada çalışacaklar. Onlar Türkiye'ye turist olarak gelecekler.
Türkiye'nin güzelliklerini yaşamak için gelecekler. Bu imkanı onlara sağlayacağız. Irkçılık yapmayacağız, bu Necip millete o kara lekeyi asla sürdürmeyeceğiz. Biz insanı severiz geçici süre içinde onlara baktık güzel ama o ülkelerle barışıp onları göndereceğiz.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeli Sığınmacı
Son Haberler
- 16:51
- 16:51
- 16:47
- 16:50
- 16:43
Sıradaki Haber
Irak sınırında askeri hareketlilik sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz