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Gündem
TRT Haber 02.07.2026 19:57

Türkiye: Suriye'deki istikrarı sekteye uğratmayı amaçlayanlara en iyi yanıt; birlik ve beraberlik

Türkiye, Suriye'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, "Sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıt, birlik ve beraberliği muhafaza etmek" açıklamasını yaptı.

Türkiye: Suriye'deki istikrarı sekteye uğratmayı amaçlayanlara en iyi yanıt; birlik ve beraberlik

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıyı güçlü şekilde kınadıkları belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz.

Suriye’de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır.

Türkiye, bu süreçte Suriye’yle dayanışmasını sürdürecektir."

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