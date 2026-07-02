Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: 5 kişi hayatını kaybetti

Suriye Sağlık Bakanlığının resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasına göre, El-Nasr Caddesi'nde Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde patlama oldu.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye, patlamada 5 kişinin öldüğünü 16 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.