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Dünya
AA 02.07.2026 15:41

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: 5 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan El-Nasr Caddesi'nde Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: 5 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Suriye Sağlık Bakanlığının resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasına göre, El-Nasr Caddesi'nde Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde patlama oldu.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye, patlamada 5 kişinin öldüğünü 16 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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