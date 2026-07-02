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Dünya
AA 02.07.2026 14:26

Hindistan, Everest'te 30 yıl önce yaşamını yitiren dağcının cesedini geri getirmeyi planlıyor

Hint yetkililer, 30 yıl önce dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanışı sırasında yaşamını yitiren dağcının cesedini geri getirmeyi amaçlıyor.

Hindistan, Everest'te 30 yıl önce yaşamını yitiren dağcının cesedini geri getirmeyi planlıyor

Hindistan'ın paramiliter güçlerinden biri olan Hint-Tibet Sınır Polisi, Mayıs 1996'da Everest'e tırmanırken hava şartlarının kötüleşmesi sonucu hayatını kaybeden Dorje Morup'un cesedini dağdan indirmek üzere yüksek irtifa kurtarma uzmanlarıyla anlaşma sürecini başlattı.

Ayağındaki botlar nedeniyle "Yeşil Botlar" olarak anılan Morup'un cesedi, Everest'in 8 bin metrenin üzerindeki "ölüm bölgesi" olarak adlandırılan alanda bulunuyor.

Everest'in Tibet tarafında, Çinli yetkililerin kontrol ettiği bölgede yer alan Morup'un cesedinin geri getirilmesi, Çinli yetkililerin onayına ve uygun hava koşullarına bağlı.

Diğer yandan, 2026 ilkbahar sezonunda Everest'in Tibet tarafını yabancı dağcılara kapatan Çinli yetkililer, henüz Morup'un cesedinin alınmasıyla ilgili açıklama yapmadı.

Mayıs 1996'da Hint-Tibet Sınır Polisi'nden 6 kişi, Everest'e tırmanırken zirveye yakın bölgede hava şartları kötüleşmişti.

Morup ve 2 arkadaşı, hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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