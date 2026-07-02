Ukrayna: Rusya 74 füze ve 496 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırıları hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun saldırıda seyir, balistik, hipersonik olmak üzere farklı tipte toplam 74 füze kullandığı, ayrıca 496 SİHA fırlattığı belirtilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 48 füze ile 476 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Zelenski'den saldırıya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın saldırısına tepki gösterdi.

Başkent Kiev'e yoğun saldırının düzenlendiğini vurgulayan Zelenski, kentin 20 noktasında hasar meydana geldiğini belirtti.

Saldırıda ağırlıklı olarak evlerin hedef alındığını aktaran Zelenski, "Bir acil servis merkezi, bilim enstitüsü, bir otel ve bazı işletmeler de yıkıldı." ifadesini kullandı.

Zelenski, ilk belirlemelere göre saldırıda 13 kişinin öldüğünü anımsatarak, yaralı sayısının ise 90'ı geçtiğini bildirdi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine de saldırılar düzenlediğinin altını çizen Zelenski, Harkiv'de biri çocuk 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

3 Temmuz, Kiev'de "yas günü" ilan edildi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarında kentte 13 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Ölenler anısına Kiev'de cuma günü için yas ilan ettiklerini belirten Kliçko, "Başkente yapılan en yoğun düşman saldırısının kurbanlarının anısına yarın 3 Temmuz, Kiev'de yas günü ilan edildi." ifadesine yer verdi.

Kliçko, bu sabah yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e gece yarısından itibaren saldırı düzenlemeye başladığını belirtmişti. Kente yönelik füze ve SİHA'ların fırlatıldığını aktaran Kliçko, Kiev'in farklı semtlerindeki evler ve binaların hasar gördüğünü kaydetmişti.