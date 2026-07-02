  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.07.2026 12:08

Ukrayna: Rusya 74 füze ve 496 SİHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik 74 füze ve 496 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği duyuruldu.

Ukrayna: Rusya 74 füze ve 496 SİHA ile saldırı düzenledi
[Fotograf: AA]

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırıları hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun saldırıda seyir, balistik, hipersonik olmak üzere farklı tipte toplam 74 füze kullandığı, ayrıca 496 SİHA fırlattığı belirtilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 48 füze ile 476 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Zelenski'den saldırıya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın saldırısına tepki gösterdi.

Başkent Kiev'e yoğun saldırının düzenlendiğini vurgulayan Zelenski, kentin 20 noktasında hasar meydana geldiğini belirtti.

Saldırıda ağırlıklı olarak evlerin hedef alındığını aktaran Zelenski, "Bir acil servis merkezi, bilim enstitüsü, bir otel ve bazı işletmeler de yıkıldı." ifadesini kullandı.

Zelenski, ilk belirlemelere göre saldırıda 13 kişinin öldüğünü anımsatarak, yaralı sayısının ise 90'ı geçtiğini bildirdi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine de saldırılar düzenlediğinin altını çizen Zelenski, Harkiv'de biri çocuk 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

3 Temmuz, Kiev'de "yas günü" ilan edildi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarında kentte 13 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Ölenler anısına Kiev'de cuma günü için yas ilan ettiklerini belirten Kliçko, "Başkente yapılan en yoğun düşman saldırısının kurbanlarının anısına yarın 3 Temmuz, Kiev'de yas günü ilan edildi." ifadesine yer verdi.

Kliçko, bu sabah yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e gece yarısından itibaren saldırı düzenlemeye başladığını belirtmişti. Kente yönelik füze ve SİHA'ların fırlatıldığını aktaran Kliçko, Kiev'in farklı semtlerindeki evler ve binaların hasar gördüğünü kaydetmişti.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
AB'nin Google'a verdiği 4,1 milyar euroluk rekabet cezası kesinleşti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
İran: ABD'nin Hürmüz'deki güvenlik işlerine müdahalesine kararlılıkla karşılık verilecek
12:19
Rusya: Ukrayna üzerindeki baskıyı artırmayı sürdüreceğiz
12:23
NATO'da alınan tarihi kararlar ilk kez Ankara Zirvesi'nde uygulanacak
12:26
DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj toplandı
12:33
MSB: Ay Yıldız Müşterek Karargahı dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacak
11:52
"COP31 Paydaş Katılımı ve Yan Etkinlik" başvuruları başladı
Doğu Karadeniz'de yayla göçü renkli görüntülere sahne oldu
Doğu Karadeniz'de yayla göçü renkli görüntülere sahne oldu
FOTO FOKUS
Büyükada'da plajda yangın çıktı
Büyükada'da plajda yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ