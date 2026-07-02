Dünya Kupası'nda taraftarlar Filistin'i unutmadı

Kupadaki maçlar sırasında Filistin bayrakları açan taraftarlar, soykırım karşıtı gösteriler yapıyor.

Gazze'deki soykırım nedeniyle dünya genelinde taraftarların "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısına Dünya Kupası'na katılan birçok ülke de destek verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın D Grubu'nda ABD'yi 3-2 mağlup ettiği masabakada kale arkası tribününde açılan Filistin bayrağı, maç boyunca Türk taraftarın elinde dalgalandı.

Kale arkası tribününde Filistin bayrağı açan taraftar, birçok kez ekrana yansıdı.

Almanya-Paraguay maçında Filistin'e destek

Kupanın son 32 turunda Almanya ile Paraguay arasındaki oynanan maça gelen bir aile, Filistin bayrakları dalgalandırdı.

ABD vatandaşlığı da bulunan bir Filistinli taraftar, AA muhabirine, "Filistinli ABD vatandaşıyız. Filistin için Dünya Kupası boyunca kutlama yapıyoruz. Bizi asla durdurmazlar. Filistin'e özgürlük." dedi.

Fas taraftarlarından Filistin'e destek

Dünya Kupası'nda C Grubu ilk maçında Brezilya ile 1-1 berabere kalan Fas'ın taraftarları maç öncesi New York'taki meydanlarda, karşılaşma sırasında ise tribünlerde Filistin'e destek verdi.

New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmada Faslı taraftarlar, kale arkası tribünlerinde Filistin bayrağı açtı.

Maçtan önce de New York'un ünlü Times Meydanı'nda toplanan Fas taraftarları, Filistin bayrağı salladı ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Öte yandan Fas taraftarlarının bulunduğu alanın üst tribünlerinde yer alan bir kişi, İsrail bayrağı açarak provokasyona yol açmak istedi.

Faslı taraftarlar, Hollanda'ya karşı oynadıkları son 32 turu maçında da Filistin'e desteklerini gösterdi.

Soykırıma uğrayan Bosnalılar da Filistin'i unutmadı

ABD'nin Los Angeles şehrinde Bosna Hersek ile İsviçre arasında oynanan maçta taraftarlar, Filistin bayrağı dalgalandırdı.

Bosna Hersek'te Sırpların saldırısıyla soykırıma uğrayan Boşnaklar, benzer bir kaderi paylaşan Filistin'i unutmadı.

Bosna Herkes taraftarı, "Saraybosna'dan Filistin'e destek" pankartı da açtı.

Kefiye giyen Katarlı taraftardan Filistin'e destek

Bosna Hersek ile Katar arasında oynanan maçta bir taraftar, tribünlerde Filistin bayrağı açtı.

Filistin'e özgü kefiye giyen yüzü boyalı Katarlı taraftar, Dünya Kupası sırasında Filistin'e desteğini gösterdi.

Fransız taraftar, statta Filistin bayrağı açtı

Fransız taraftarlar, ülkelerinin Senegal'i 3-1 mağlup ettiği grup maçında statta Filistin bayrağı dalgalandırdı.

New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, Senegal ile karşı karşıya gelirken maçtan önce Fransız taraftarı Filistin bayrağı açtığı görüldü.

Brezilyalı taraftar, Filistin bayrağı açtı

Brezilya'nın Dünya Kupası son 32 turunda Japonya ile yaptığı karşılaşma öncesinde "Sambacılar"ın taraftarı toplu bir şekilde stada yürüdü.

Gruptaki bir taraftar, Filistin bayrağı açtı.

"Özgürlük Heykeli" kostümüyle Filistin ve Lübnan için özgürlük çağrısı

Mısır-İran maçının oynandığı Seattle Stadı çevresinde "Özgürlük Heykeli" şeklinde kostüm giyen bir kadın, Filistin ve Lübnan bayraklarıyla iki ülke için özgürlük çağrısında bulundu.

İki Müslüman ülkenin karşlaştığı Mısır-İran maçında tribünlerde de Filistin bayrakları açıldı.

Dünya Kupası'nda Filistin'e destek veren ülkeler

Dünya Kupası'na Filistin'e destek veren ve soykırıma karşı çıkan birçok ülke katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Filistin'e açık desteğiyle öne çıkan Avrupa ülkeleri İspanya, İskoçya, Bosna Hersek, Afrika ülkeleri Fas, Senegal, Cezayir, Mısır ile Asya'dan İran turnuvada yer aldı.

Filistin ve İsrail, Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanamadı

Filistin ve İsrail, Dünya Kupası elemelerini geçemedi ve turnuvada mücadele etme hakkı kazanamadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele eden Filistin, turnuvaya katılım hakkı elde edemedi.

Filistin, güvenlik endişeleri nedeniyle elemelerdeki birçok iç saha maçını tarafsız sahalarda oynamak zorunda kaldı.

Uluslararası spordan men edilmesi için yoğun baskı gören İsrail, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerini geçemediği için turnuvada yer alamadı.

"İsrail'e kırmızı kart göster"

Dünya futbolunda taraftarlardan "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısına birçok ülkeden futbol kulübü destek veriyor.

İsrail'in yaptığı soykırım sürecinde kıtlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ndeki 2 yılı aşkın süreçte çoğunluğu futbolcu 800'den fazla sporcu öldürüldü, 300'e yakın spor tesisi yıkıldı.

Türkiye dahil dünya genelinde bazı ülkeler ve takımlar, İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için çağrıda bulunurken birçok ülkeden yıldız sporcu da İsrail soykırımına tepki gösteriyor.