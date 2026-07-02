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Dünya
AA 02.07.2026 09:39

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkent Kiev'e yönelik hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının 86'ya çıktığı bildirildi.

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hasar gören alanlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Saldırıda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği aktarılan açıklamada, DSNS ekiplerince 34 kişinin ise kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'deki saldırıda yaralanan kişi sayısının 86'ya çıktığını bildirdi.

Kliçko, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e gece yarısından itibaren saldırı düzenlemeye başladığını belirtmişti.

Kente yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) fırlatıldığını aktaran Kliçko, Kiev'in farklı semtlerindeki evler ve binaların hasar gördüğünü kaydetmişti.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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