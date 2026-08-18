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Türkiye
DHA 18.08.2026 15:13

Konya'daki feci kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi savruldu

Konya'nın Sarayönü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak savrulması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü saat 15.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi girişinde meydana geldi.

Konya-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halinde olan Mehmet Emin Şen yönetimindeki otomobilin önünde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Şen, otomobilden kopan parçaya çarpmamak için manevra yaptı.

Karşı şeride geçti

Bu sırada Şen'in kullandığı otomobil de kontrol çıkıp, karşı yöne geçerek Hüseyin Sami Eke yönetimindeki otomobil ile başka bir otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Mehmet Emin Şen ve Hüseyin Sami Eke ile Mustafa Kaya, ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan Mehmet Emin Şen ve Mustafa Kaya, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hüseyin Sami Eke'nin tedavisi sürerken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Konya'daki feci kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi savruldu
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